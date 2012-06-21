Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж тривалого часу в Сумах час від часу лунали анонімні телефонні дзвінки про буцімто заміновані будівлі судів, Центру надання адміністративних послуг. Зокрема, починаючи з 10 жовтня минулого року, «дзвонар» 41 раз влаштовував переполох у місті.
Але днями подібна активність урвалася завдяки оперативній роботі співробітників Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Як повідомила пресгрупа УСБУ в Сумській області, «мінером» виявилася 39-річна мешканка обласного центру, адвокат, яка через лінію 102 погрожувала підірвати ті чи ті будівлі. Оскільки зналася на юридичних тонкощах, то вдавалася до всіляких хитрощів, аби замести сліди. Зокрема, говорила не довше 5 секунд, міняла голос, картки. Зловмисницю затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їй загрожує позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантки кримінальної справи вилучено низку доказів, зокрема, мобільні телефони, сім-картки різних операторів тощо. Втім, жінка-адвокат сама зізналася, що анонімні дзвінки – її робота.