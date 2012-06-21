Співробітники заповідника Паудермілл у Пенсільванії зловили в місцевих лісах червоногрудого дубоносого кардинала, який виявився наполовину самцем, наполовину самкою. Як видно на фото, праворуч на грудях під правим крилом у нього малинове пір'я – забарвлення самця, а під лівим крилом пір'я жовте – забарвлення самки. Якщо кардинал доживе до весни, то в шлюбному вбранні різниця між половиною самця і самкою стане ще помітнішою. Якби ми заглянули всередину птахаі, то побачили б, швидше за все, що на одній половині у нього є семенник, а на іншій – яєчник.

Такі екземпляри називаються гінандроморфами. Вони з'являються з-за досить рідкісних аномалій, які трапляються при заплідненні і на початкових етапах розвитку ембріона, коли частина клітин отримує чоловічі генетичні ознаки, а частина – жіночі. Гінандроморфізм зустрічається у птахів, комах і деяких ракоподібних. Як вони розмножуються – залишається загадкою. Судячи з поведінки деяких птахів-гінандроморфів, під час розмноження одна стать у них стає головною. Але говорити про якусь закономірність поки що рано – гінандроморфи потрапляють до рук дослідників дуже й дуже рідко. Наприклад, якщо говорити про гінандроморфних птахів, то в заповіднику Паудермілл за 64 роки було зареєстровано менше 10 таких особин.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»