Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур᾽єр»
Оскільки офіційні органи й досі ніяк не коментують хід розслідування причин масового отруєння учнів та вчителів 8-ї школи в Черкасах, яка виникла 8 травня нинішнього року на шкільній лінійці, ситуацію намагаються прояснити незалежні фахівці. Свої версії оприлюднили спеціалісти, до яких, можливо, є сенс прислухатися.
Як вважає екс-заступник глави Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, причиною отруєння міг стати свинець, який виявлено в ґрунті. Поруч зі школою під навісом розміщені цистерни з автомобільним пальним. Виходячи з офіційної інформації про «розу вітрів», вітер був північно-східний… О 9-й годині діти вишли на лінійку. Вітер дув якраз у бік школи від автомобільної частини. Дослідження виявили свинець у ґрунті на території школи. За нормальних умов його там не повинно бути.
Аналогічні дослідження, які проведені на території військової частини біля автоцистерн з пальним, також виявили в ґрунті високі концентрації свинцю.
На думку, гендиректора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимира Курпіти, оприлюднену на сайті daily.rbc.ua, якщо порівняти виявлений показник наявності свинцю в ґрунті в черкаській школі з нормами 2014 року, то його рівень перевищує допустимі вдвічі. Сам свинець може викликати отруєння, якщо він потрапить в організм…
«Свинець, — пише фахівець, — застосовується в добавках для нафтопродуктів. Як ми припускаємо, в сусідній військовій частині перед лінійкою міг статися розлив нафтопродуктів, які після того, як у місті підвищилася температура повітря, почали випаровуватися. В результаті ці пари викликали інгаляційне ураження (пошкодження органів дихання) у дітей. Але це припущення. Остаточно відповідь на це питання повинні дати органи слідства. Ми їм передали всі наявні результати досліджень…».
Керівник Рівненського обласного лабораторного центру Роман Сафонов також звертає увагу на те, що поруч зі школою у Черкасах розташовується автобат зі значною кількістю автоцистерн із пальним. Не виключено, що там були певні маніпуляції з підвищенням октанового числа бензину. Не виключено, що був розлив. У відповідності з повідомленнями метеорологів, вітер віяв якраз у бік шкільної лінійки. Тетраетилсвинець, який міг поширитися, — це досить високолетюча речовина. Її випаровування відбувається досить швидко навіть при кімнатній температурі. За словами Романа Сафонова, симптоматика, яка виявлена у черкаських школярів — головний біль, нудота, блювання, запаморочення — характерні для отруєння тетраетилсвинцем…
Разом з тим варто нагадати, що через дві доби після надзвичайної ситуації прес-секретар Генпрокуратури України Андрій Лисенко спростував ймовірність причетності військових до розпилення отрути. Однак, якщо версії згаданих експертів прийнятні, логічно поставити питання про відповідальність причетних до поширення отрути, яка стала причиною нездужання дітей. У всякому разі за відсутності офіційних версій, батькам і громадськості міста доводиться брати до уваги інші версії.