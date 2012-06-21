Вчені з різних країн світу проаналізували древній артефакт, який був виявлений в ПАР ще в 1960-х. Йдеться про наконечник стріли, який зберігався в шарі землі віком понад 60 000 років. Тільки зараз вчні з'ясували, що наконечник був змазаний отрутою. Відкриття, опубліковане у виданні Quaternary Science Reviews, змушує вчених переглянути деякі погляди на історію людства.
Древній наконечник стріли був виявлений в одній із печер річки Класіс, яка розташована на східному узбережжі Південно-Африканської Республіки. Артефакт витягли з шару, якому понад 60 тисяч років.
Наконечник був виявлений ще в 1960-х роках, але досі не вважався важливою знахідкою через неправильне датування. Але тепер, коли вчені застосували комбінований спосіб датування на основі комп'ютерної томографії, хімічного і мікроскопічного аналізів, все встало на свої місця.
«Ми виявили сліди органіки, рівномірно розподіленої на поверхні кістяного наконечника стріли. Все вказує на те, що органічна речовина була отрутою, яка застосовувалася для підвищення ефективності зброї. Той факт, що наконечнику стріли понад 60 тисяч років, вказує на те, що вже у ті далекі часи люди вміли комбінувати різні речовини для виготовлення отруєних стріл», —відзначають дослідники, додаючи, що на півдні Африки отруєні стріли почали застосовуватися на 20 тисяч років раніше, ніж в інших регіонах планети.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»