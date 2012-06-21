7430 аптек країни відпускають лікарські засоби за державною програмою реімбурсації «Доступні ліки» станом на 14 січня 2020 року. Національна служба здоров’я України уклала договори з 925 аптечними закладами — юридичними особами. За кількістю місць провадження перші позиції посідають Дніпропетровщина (646), Київ (618), Харківщина (595), Львівщина (561) та Хмельниччина (427).
У 2020 році у програму реімбурсації зайшло ще більше приватних аптечних закладів і тих, які не мали договору про реімбурсацію у 2019 році, — 24. Зокрема ТОВ «Аптека НЦ», ТОВ «Фармпостач», ТОВ «Бюджетна аптека» та багато інших.
Лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, з 1 квітня лікарі виписують виключно через електронну систему охорони здоров’я (у формі електронного рецепта). Уже виписано 11,19 мільйона електронних рецептів, з них погашено 9,39 мільйона (84,38%). Найбільшу кількість е-рецептів виписано у Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Донецькій областях і столиці.
Найбільша кількість виписаних рецептів стосується лікування серцево-судинних захворювань (майже 8940 мільйонів), на другому місці — цукровий діабет (понад 1860 мільйонів), на третьому — бронхіальна астма (понад 332 тисячі).
«Нам вдалося провести дуже швидку договірну компанію. За шість робочих днів ми змогли переукласти договори на 2020 рік з аптеками з усієї країни. Такий результат — спільний успіх НСЗУ та аптечних закладів. Ми приймаємо заяви на укладення договорів про реімбурсацію і сподіваємося, що кількість аптек, які входитимуть до програми, зростатиме й надалі. Лише у співпраці держави та бізнесу нам вдасться зробити «Доступні ліки» доступнішими для кожного українця», — констатує в.о. начальника відділу роботи з договорами з аптеками НСЗУ Ірина Ліштаба.
Такої самої думки дотримується завідувачка організаційно-фармацевтичного відділу КП «Луганська обласна «Фармація» Північ» Наталія Мішкіна: «Наша мережа одна з найбільших на території Луганської області, підконтрольної Україні. 85 аптечних закладів беруть участь у державній програмі «Доступні ліки», у 75 аптеках ліки видають за електронним рецептом. У сільській місцевості ми єдині надавачі послуг за е-рецептом. З упровадженням електронних інструментів у програмі «Доступні ліки» провізорам і фармацевтам стало працювати значно легше. Паперовий документообіг залишився в минулому. Програма стала справді доступнішою для пацієнтів. Вони можуть отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ, без прив’язки до місцевості, де цей рецепт було видано».
Програма реімбурсації «Доступні ліки» перейшла в адміністрування Національної служби здоров’я України з 1 квітня 2019 року. Вона стала працювати за новими правилами. Лікарські засоби за програмою відпускають лише за електронними рецептами. Виписує їх лікар первинної медичної допомоги, про вибір якого пацієнт подав декларацію.
Програму «Доступні ліки» розраховано на пацієнтів, котрі страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу й бронхіальну астму.
Оновлена програма реімбурсації дає переваги аптекам та лікарям. Але головне — вона стала зручнішою для пацієнта, повідомляє пресслужба Національної служби здоров’я. Електронний рецепт можна погасити у будь-якій аптеці, яка бере участь у програмі, а не лише за місцем проживання.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»