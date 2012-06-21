Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У березні––травні 2020 року призупинилося зростання доходів українських родин. Про це повідомляється у фінансовій звітності Нацбанку України. За його прогнозами, такий негативний тренд триватиме до кінця цього року. Так падіння показника доходів сімей, за різними проведеними соціологічними дослідженнями, відчули на собі більше 50% домогосподарств.
У Нацбанку констатують, що така негативна тенденція відбувається вперше після трирічного періоду зростання доходів.
Також керівники НБУ зазначають, що друга хвиля пандемії на коронавірус в Україні призведе до значного стримування поновлення та зростання кількості робочих місць за різними спеціальностями у виробничій та обслуговуючій сферах економіки країни.
Нагадаємо, що «Урядовій кур’єр» писав про те, що кількість вакансій у квітні 2020 року порівняно з аналогічним періодом торік, знизилася на 22%.
А в Києві кількість вакансій, станом на 1 травня 2020 року, знизилася на 34 тисячі.
Натомість головний фінансовий регулятор наголошує на тому, що у країні відбувається процес збільшення виплат за програмами соціальної допомоги.
Зокрема, уряд провів виплати до пенсій та провів їхню щорічну індексацію. Втім, це не вплинуло на якість та кількість доходів пересічних громадян України.
Як відомо, середня зарплата найманих працівників у квітні 2020 року, за інформацією Держстату, становила 10,4 тисячі гривень. Це було практично на 9% менше, ніж цьогорічного березня.