Як не дивно, але людська рука може багато чого розповісти про особистість власника. Вчені провели дослідження і з’ясували, що секрет «захований» у безіменному і вказівному пальцях. Конфігурація розташування цих пальців на руці, може розповісти, яка ви людина. Це дослідження стосується тільки чоловіків, тому що довжина безіменного і вказівного пальців вказує на рівень тестостерону в чоловічому організмі. Є три типи розташування пальців: A, B і C.

A. Безіменний палець довший за вказівний

Такі пальці мають красиві чоловіки, з підвищеним рівнем тестостерону. Вони чарівні і можуть ладнати з усіма. Однак вони трохи агресивні і швидко виходять з себе, безстрашно йдучи на ризик. Ці люди, чесні і сміливі. Чоловіки з такими пальцями заробляють більше грошей, ніж їх колеги з коротким безіменним пальцем.

B. Безіменний палець коротший за вказівний

Чоловіки з такими руками дуже впевнені в собі і навіть можуть бути трохи самозакоханими. Такі люди часто бувають одинокими, вони не люблять, коли їх турбують. Коли справа доходить до кохання, вони не ризикують і не роблять крок першими.

C. Безіменний і вказівний пальці однакової довжини

Чоловіки з такими руками – хороші посередники, дуже лояльні і люблячі. У них все збалансовано, вони спокійні, гармонійні, життя у них добре організоване.

A. Мізинець вищий за верхню лінію вашого безіменного пальця

Ви часто буваєте злі або роздратовані. Невідома людина змушує вас відчувати себе трохи ніяково. Ви поважаєте думку інших людей, з ними ви відкриті і відверті.

У вас владний характер, але ви завжди можете швидко вибачитися, якщо знаєте, що помилилися. Чесність важлива для вас, і вам подобається оточувати себе чесними людьми. Вам подобаються прямолінійні люди.

B. Мізинець не досягає верхньої лінії вашого безіменного пальця

Вам не подобається робити перший крок, коли йдеться про людей. Люди думають, що ви сором'язливі і стримані.

Ви вірний і відданий чоловік. Коли ви перебуваєте у відносинах, ви приділяєте своєму партнеру багато уваги і турботи.

Якщо у когось є секрет, вони спочатку прийдуть до вас і поділяться ним, тому що знають, що ви вмієте тримати таємницю.

Ви не перестанете допомагати комусь, поки мета не буде досягнута.

C. Мізинець такої ж висоти, як верхня лінія вашого безіменного пальця

Ви скромна людина, і вам не легко відкритися для незнайомців. Однак коли ви повністю довіряєте людям, у вас виникають глибокі емоційні зв'язки з ними.

Люди іноді кажуть вам, що у вас зарозумілий вигляд, і ви не той, за кого себе видаєте.

Брехня, нечесність і лицемірство? У вас нічого не буде з такими людьми, тому що це не схоже на вас як на особистість.

Ви – самокритичні, і завжди вимагаєте від себе дуже багато. Ви можете бути досить ексцентричним час від часу. У вас добре серце, і ви завжди хочете допомогти іншим людям.

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Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»