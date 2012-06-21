Невелика ракоподібна істота, довжиною менше сантиметра, 90 мільйонів років тому жила в морі, яке тоді бушувало на місці нинішніх Анд. Потім море висохло, на його місці піднялися гори, а креветки стали одними з найпоширеніших мешканців Світового океану.
Палеонтологи з Єльського університету і Університету Аляски, що працювали в колумбійській частині Анд, виявили у древніх вапняках скам'янілі рештки понад п'ятсот доісторичних ракоподібних. Істоти мали довжину тіла від 6 до 8 міліметрів.
Скам’янілі рештки дуже добре збереглися: видно деталі будови панцира, кінцівок і навіть їх щетинки. Добре збереглися очі, ротові отвори і навколишні їх кінцівки, вусики і травний тракт.
Знайдену креветку Eobodotria muisca, назвали так на честь колумбійських індіанців племені муіска, що живуть на місці знахідки, відноситься до сімейства Bodotriidae, представники якого плавають у морях і понині.
«Ми вражені тим, наскільки Eobodotria muisca схожа на сучасні види, – каже палеонтолог Хав'єр Луці (Javier Luque), провідний автор дослідження. Існує вісім сімей або основних груп живих креветок і в жодної з них немає підтверджених випадків скам'янілості».
Серед скам'янілостей переважають самці креветок. Можливо, в середині крейдяного періоду вони гуртувалися неподалік від поверхні, приблизно так само, як це роблять креветки-самці в пошуках самок зараз. Потім якась подія призвела до масової загибелі планктону, який осів на дно і був похований раніше, ніж до нього дісталися стерв'ятники.
Ознайомитися з подробицями можна в статті, опублікованій в Proceedings of the Royal Society, а короткий виклад доступний на сайті Єльського університету.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»