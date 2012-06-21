У Сєверодонецьку презентували орден і пам’ятний знак імені Олександри Деревської — матері-героїні, яка разом з чоловіком виховала 48 дітей різних національностей і стану здоров’я, позбавлених батьківського піклування. Вона відома як Роменська мадонна. Велику частину життя прожила в місті Ромни Сумської області. Про незвичайну родину написано кілька книжок. Ім’ям великої жінки названо малу планету з номером 2400.
П’ять років, як існує віртуальний музей для тих, хто хоче дізнатися про подвиг Олександри Деревської, історію її дітей та їхні долі. Його створила Алла Сербіна, одна з дочок Олександри Деревської, яка тепер очолює громадську організацію «Меморіал подвигу Роменської мадонни». Саме ця організація розробила нагороду для волонтерів, які зберігають пам’ять про подвиг людяності.
До речі, самій Аллі Сербіній виповнилося 80 років. Її вітали сини й багато гостей, серед яких були педагоги і громадські діячі.
«Збереження пам’яті про подвиг Олександри Деревської — важливий внесок у розвиток системи домашньої педагогіки, де панує безмежна людяність та любов до кожної дитини, — зазначила заступник голови Луганської ОДА Ольга Лішик, вітаючи ювілярку. — Про Олександру потрібно говорити, щоб кожна людина — і маленька, і доросла — дізналася про Роменську мадонну».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»