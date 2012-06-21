Учні місцевих шкіл та студенти евакуйованого з Луганська національного університету імені Тараса Шевченка влаштували такий собі парад Остапів, нагадавши про твори І. Ільфа та Є. Петрова.
У Старобільську два пам’ятники, які присвячено відомим літературним персонажам: на території вишу — сам Остап, а на центральній вулиці можна посидіти на залізному стільці поряд із Кісою Вороб’яніновим. Місто, яке в романі виведено як Старгород, започаткувало мистецький фестиваль, втілюючи в життя літературні сюжети й у такий спосіб надавши поштовх розвитку туризму. І захід стає дедалі популярнішим. Ось і цього року його гості — не лише луганчани, а й представники інших областей України.
Цієї осені гостей та учасників запрошували на посиденьки в літературному кафе «12 стільців» та на шаховий турнір «е2-е4», жартували з ними на театральній локації «Роги та копита», здивували роботами місцеві художники та майстри. А кафе «Старгород» і «Хуторок» підготували особливе меню, присвячене фестивалю, яким могли насолодитися відвідувачі.
Одне слово, ніхто не залишився байдужим чи в поганому настрої.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»