Драматична епопея з ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка минулої весни наштовхнулася на несподівану перешкоду у вигляді референдуму в Нідерландах, схоже, добігає щасливого кінця. У четвер нижня палата парламенту Нідерландів офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. За ратифікацію проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. 55 — проти. На відміну від інших пунктів порядку денного, голосування з українського питання відбувалося за особливою процедурою: кожен із депутатів мав відповісти, чи підтримує він ратифікацію, після чого відбувся підрахунок голосів, повідомляє Укрінформ. Голосували 23 лютого, в останній можливий день, оскільки вже з 24 лютого палата представників припинила роботу до завершення парламентських виборів і відновить засідання у березні в новому складі.
Ратифікацію Угоди про асоціацію Україна — ЄС вважатимуть завершеною в нідерландському парламенті, коли документ підтримає верхня палата. Після цього ратифікаційні грамоти передають на підпис королю і спрямують до Європарламенту. Більшість депутатів верхньої палати поки що висловлювалася на підтримку Угоди про асоціацію, а на весняних виборах її склад не змінюватимуть.
Під час розгляду члени нижньої палати парламенту не підтримали пропозиції лідера соціалістів Гаррі ван Боммеля, який закликав ухвалити заяви зобов’язального характеру щодо угоди з Україною. Ця заява мала б стати своєрідною відповіддю на результати консультативного референдуму, на якому 61% голландців висловилися проти ратифікації угоди. Проте колеги Гаррі ван Боммеля, який під час референдуму активно агітував виборців голосувати проти асоціації з Україною, вирішили не висувати жодних додаткових умов. Оскільки під час саміту Європейської ради торік у грудні глави держав-членів ЄС уже схвалили документ, запропонований прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який складався з шести пунктів. У документі підтверджено окремі положення угоди, проте її зміст жодним чином змінено не було. Зокрема в документі йшлося про те, що угода не дає Україні права на вступ до ЄС, не гарантує військової допомоги чи підтримки; не надає українським громадянам права проживати й працювати на території ЄС, а боротьба з корупцією позиціонується як наріжний камінь у співпраці Києва та Брюсселя.
Президент Петро Порошенко позитивно оцінив новини з Гааги. «Вітаю рішення нижньої палати парламенту Нідерландів про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна — ЄС. Дякую Марку Рютте і парламентській більшості за далекоглядну позицію та підтримку взаємовигідного проекту. Очікуємо на рішення Сенату (верхня палата нідерландського парламенту. — Авт.)», — йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці глави держави у Facebook. Оптимістично прокоментувала рішення тамтешніх парламентаріїв і віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе. «До повної ратифікації угоди залишилося півкроку», — написала вона у Facebook. А також привітала всіх, хто долучився до досягнення цього результату, відзначивши скоординовану професійну роботу дипломатів, політиків, громадських активістів і ЗМІ.