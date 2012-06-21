Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення з рекомендаціями Україні за підсумками термінових дебатів. Про це повідомляє "Європейська правда".
За схвалення документа із внесеними в нього правками проголосували 82 депутати, проти — 11, 17 утрималися.
Рішення ПАРЄ доволі жорстко засуджує те, що Верховна рада ухвалила закон про освіту, змінивши статтю 7 (про мову освіти) без консультацій з представниками національних меншин. Асамблея також звернулася до України з проханням врахувати всі без винятку рекомендації Венеціанської комісії.