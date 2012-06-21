З 30 травня в столиці відкриються магазини площею понад 100 квадратних метрів, торгово-розважальні центри, готелі. Але ситуація із захворюваністю дуже хитка та нестабільна. Тож, передусім, людям слід і надалі чітко дотримуватися норм і правил, аби не спричинити нових спалахів осередків вірусу.
Про це під час брифінгу зазначив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також нагадав, що з 23 травня в місті повністю відновив роботу наземний громадський транспорт. Так нині на маршрутах працюють 345 автобусів, 326 тролейбусів, 242 трамвая і понад 80 маршруток комунального підприємства «Київпастранс». Працюють і маршрутні таксі приватних перевізників, їх нині на лініях понад 1 тисяча одиниць.
А київська підземка вчора, у третій день з відновлення своєї роботи, перевезла 536 тисяч пасажирів. За два перші дні – 773 тисячі. Тобто щодня пасажиропотік у метро зростає в середньому на 100 тисяч людей.
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«Урядового кур’єра»