Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах випробували нову тролейбусну лінію з кільцем для розвороту загальною протяжністю понад 2 кілометри, на яку витрачено 13 мільйонів гривень.
За словами голови міста Суми Олександра Лисенка, введення в експлуатацію лінії дозволить водночас розв’язати кілька проблемних питань.
Зокрема, з початком капітального ремонту мосту по вулиці Горького, що у найближчих планах міської влади, лінія слугуватиме для руху електротранспорту за низкою змінених маршрутів через проспект Шевченка, вулиці Набережна ріки Сумка та Набережна ріки Стрілка і далі до кінцевих зупинок.
Це дозволить перевозити пасажирів без особливих ускладнень, забезпечуючи усталений графік руху.
Окрім цього, з’являється можливість запровадити скорочені маршрути, а в перспективі – відкрити нові, і таким чином суттєво розвантажити пасажирський центр міста.