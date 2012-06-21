Кількість точок доступу до пенсійних послуг у всій Україні на сьогодні становить понад 1,5 тисячі. Про це повідомив Олексій Зарудний під час засідання правління Пенсійного фонду, повідомляє прес-служба відомства.
У ході засідання Олексій Зарудний поінформував про виконання основних пріоритетів діяльності Пенсійного фонду в І півріччі 2018 року.За шість місяців цього року до бюджету фонду надійшло 167,9 мільярда гривень, з них 95,5 мільярда становили власні кошти (з них 93 мільярди гривень частини єдиного соціального внеску) та 72,3 мільярда надійшло з держбюджету. Загальні видатки Пенсійного фонду в першій половині цього року становили 174,3 мільярда гривень, що на 49,7 мільярда, або на 39,9% більше, ніж торік.За словами Олексія Зарудного, пріоритетом роботи Пенсійного фонду залишаються якість і доступність для громадян послуг, які надають його органи. Він повідомив, що в цьому напрямі відомство має позитивну динаміку. Це стосується створення віддалених робочих місць в об’єднаних територіальних громадах, ЦНАПах, прозорих офісах. З початку року їх кількість збільшилась з 568 до 898. Разом з підрозділами обслуговування територіальних управлінь загальна кількість точок доступу до пенсійних послуг в Україні становить на сьогодні 1581. У фонді налаштовані й надалі розвивати цю позитивну динаміку.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка взяла участь у засіданні, висловила пропозицію підписати меморандум про співпрацю між фондом і офісом омбудсмена для захисту прав громадян зокрема з пенсійних питань. «Така співпраця надасть можливість нам використати мережу фонду і спільно працювати на користь громадян», — пояснила Людмила Денісова.Важлива в захисті та відновленні соціальних прав людей інформаційна складова. Минулого місяця було запроваджено два нові сервіси: SMS-інформування про факт сплати/несплати роботодавцем страхових внесків і зарахування/незарахування відповідного періоду до стажу та дистанційна видача довідок з підтверджувальним QR-кодом про розмір пенсій, страховий стаж, заробітну плату й сплачені внески.На засіданні правління було розглянуто основні питання розвитку інформаційних технологій. Зокрема завершення до кінця року переходу на централізовану систему призначення та виплати пенсій на базі електронної пенсійної справи в усіх регіонах; розвиток веб-порталу послуг Пенсійного фонду, залучення до користування його сервісами якомога більшого числа громадян; упровадження для всіх категорій пенсіонерів електронного пенсійного посвідчення.Учасникам засідання розповіли про стратегічний розвиток комунікацій, мета якого — підвищити рівень довіри громадян до діяльності фонду, зміцнити підтримку реформ, трансформувати традиційну інформаційно-роз’яснювальну роботу в комунікаційну.
Ішлося про міжнародні зобов’язання України щодо переказу пенсій нашим громадянам, які проживають за кордоном, і виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні. Як повідомив Олексій Зарудний, Пенсійний фонд активно долучається до загальних процесів реформування пенсійної системи та соціальної сфери. Фахівці фонду опрацьовують проекти нормативно-правових актів, спрямованих на запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи і вдосконалення системи страхування з тимчасової непрацездатності.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»