Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харківська тенісистка Марина Чернишова, не програвши жодного сету у всіх семи матчах змагань, завоювала титул на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) у Хорватії. У фіналі з рахунком 6:1, 6:4 вона впевнено здолала угорську тенісистку Реку-Луцу Яні.
Щоправда, корективи у двобій внесла погода. Через дощ матч було призупинено, саме в той момент, коли Марина у десятому геймі другого сету не реалізувала матчбол. Проте через 40 хвилин спортсменки повернулися на корт і українка з третьої спроби подолала суперницю.
Тріумф на ґрунтовому 60-тисячнику ITF в Хорватії став справжнім проривом у професійній кар’єрі 20-річної харківської спортсменки. Зокрема, ця перемога дозволить харківській тенісистці піднятися на 120 позицій у світовому рейтингу і увійти в топ-300.