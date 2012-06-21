На Закарпатті однією проблемою переселенців з окупованих територій стало менше. В Ужгороді відведено земельну ділянку для житлово-комунального кооперативу, яку назвали символічно «Закарпаття-Донбас». Це ділянка, на якій стоїть стара котельня, яку не використовують, але вона цілком придатна для опалення зведеного житла.
Висловлюючи подяку Ужгородській міській раді, голова правління громадської організації, яку створили вимушені переселенці, Костянтин Блажевич наголосив: тепер черга за підготовкою проєктно-кошторисної документації.
«Оскільки проєктна документація коштує дорого — майже 1,5 мільйона гривень, ми ініціюємо звернення до профільних міністерств, аби допомогли з коштами, щоб ми могли рухатися далі, — сказав Костянтин Блажевич на зустрічі з журналістами в Ужгородському пресклубі. — Користь від такого розв’язання проблеми матимуть й інші громади, які приймають внутрішньо переміщених осіб. Вони могли б скористатися напрацьованою документацією, не проходячи тернистого шляху повторно».
Радниця із соціальної згуртованості в Закарпатській області Анжела Бабкіна зауважила, що задум звести для переселенців окрему дев’ятиповерхівку прекрасний. Його підтримала влада, у майбутньому будинку матимуть квартири всі переселенці. Вони відчуватимуть дружнє плече одне одного, житимуть спільними турботами.
В Україні, додала Анжела Бабкіна, понад 80% вимушених переселенців основною проблемою вважають те, що в них немає постійного житла, тож крок назустріч від Ужгородської міської ради дуже важливий. Вона додала, що держава могла б посприяти переселенцям у наданні їм дешевих кредитів.