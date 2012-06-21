На горі Карачун, без згадки про яку важко уявити бойові дії початку гібридної війни на Донеччині у 2014 році, відбулася дуже промовиста акція. Тут, на давно звільненій від проросійських незаконних збройних формувань території між Слов’янськом і Краматорськом, уперше провели офіційну передачу — повернення в користування жителям довколишніх населених пунктів аж восьми ділянок, які попередню перевірили й розмінували фахівці The HALO Trust та FSD за сприяння колег з обласного управління ДСНС та підрозділів операції Об’єднаних сил. Представники Донецької обласної державної адміністрації насамперед відзначили важливість цієї події, оскільки йдеться про безпеку населення прифронтового краю. «Важко переоцінити високий професіоналізм і вагомий внесок у налагодження мирного життя в східних регіонах України міжнародних партнерів із The HALO Trust, а тому ми висловлюємо їм вдячність за участь у гуманітарному розмінуванні й сподіваємося на подальше співробітництво під час роботи на інших ділянках деокупованих територій», — зазначив заступник директора департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Валерій Кобижча.

На давно звільненій території між Слов’янськом і Краматорськом уперше офіційно передали в користування жителям довколишніх населених пунктів вісім розмінованих ділянок. Фото з cайту hromadske.ua

Згадана британська благодійна та американська некомерційна організація займаються знешкодженням наземних мін і боєприпасів, які можуть становити небезпеку для цивільних людей. На підконт­рольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей міжнародні партнери працюють із 2015 року. Передані ними нещодавно вісім розмінованих ділянок сапери називають тільки маленькою частиною своєї роботи, оскільки, на жаль, у прифронтових регіонах залишається ще чимало нерозмінованих територій. Організація, окрім розвідки небезпечних ділянок і знешкодження боєприпасів,  також займається протимінним навчанням, аналізом соціально-економічної загрози впливу мін і вибухонебезпечних предметів на мирне населення.