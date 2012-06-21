На горі Карачун, без згадки про яку важко уявити бойові дії початку гібридної війни на Донеччині у 2014 році, відбулася дуже промовиста акція. Тут, на давно звільненій від проросійських незаконних збройних формувань території між Слов’янськом і Краматорськом, уперше провели офіційну передачу — повернення в користування жителям довколишніх населених пунктів аж восьми ділянок, які попередню перевірили й розмінували фахівці The HALO Trust та FSD за сприяння колег з обласного управління ДСНС та підрозділів операції Об’єднаних сил. Представники Донецької обласної державної адміністрації насамперед відзначили важливість цієї події, оскільки йдеться про безпеку населення прифронтового краю. «Важко переоцінити високий професіоналізм і вагомий внесок у налагодження мирного життя в східних регіонах України міжнародних партнерів із The HALO Trust, а тому ми висловлюємо їм вдячність за участь у гуманітарному розмінуванні й сподіваємося на подальше співробітництво під час роботи на інших ділянках деокупованих територій», — зазначив заступник директора департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Валерій Кобижча.
Згадана британська благодійна та американська некомерційна організація займаються знешкодженням наземних мін і боєприпасів, які можуть становити небезпеку для цивільних людей. На підконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей міжнародні партнери працюють із 2015 року. Передані ними нещодавно вісім розмінованих ділянок сапери називають тільки маленькою частиною своєї роботи, оскільки, на жаль, у прифронтових регіонах залишається ще чимало нерозмінованих територій. Організація, окрім розвідки небезпечних ділянок і знешкодження боєприпасів, також займається протимінним навчанням, аналізом соціально-економічної загрози впливу мін і вибухонебезпечних предметів на мирне населення.