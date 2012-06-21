Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями виповнюється 90 років з дня офіційного створення заповідника «Михайлівська цілина» в Лебединському районі на Сумщині. Він веде відлік з 1928 року, коли унікальна земельна ділянка площею понад 200 гектарів набула статусу заповідника місцевого значення.
Нині це єдиний в Україні масив лугового степу, унікальний лісовий та водно-болотяний природний комплекс Українського Полісся. Тут зареєстровано близько 500 видів рослин, характерних для південних та північних степів, а 13 видів рослин та грибів занесено до Червоної книги України. Саме на Михайлівській цілині найпотужніший у світі шар чорнозему завтовшки майже 3 метри. Михайлівську цілину оспівано у художній літературі, це неповторний туристський об’єкт. Тож з нагоди ювілею на Сумщині заплановано урочисті заходи, щоб привернути увагу до цього природного дива, застерегти від варварського використання багатств цілинної ділянки.