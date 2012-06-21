Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб представив політику формування пулів корпоративних кредитів. Нині завершуються процедури внутрішнього погодження і, як очікується, на продаж перші сформовані пули будуть виставлені уже у липні. Про це заявила сьогодні під час прес-конференції Світлана Рекрут, заступник директора-розпорядника Фонду.
«Для нас важливо було розробити такі принципи формування пулів, щоб повністю нівелювати «суб’єктивний фактор» і можливість стороннього втручання у цей процес. В основі – так званий календарний підхід, коли до складу пулу у хронологічному порядку проведення аукціонів включатимуться активи, індивідуальний продаж яких не відбувся. І кожен наступний лот починатиме формуватися автоматично, щойно попередній досягне встановленої нижньої межі щодо розміру пулу – загальна сума заборгованості за кредитами сягне 1 млрд грн», – пояснила Світлана Рекрут.
При цьому, нормативними актами Фонду встановлене ще одне обмеження: заборгованість за індивідуальним активом, включеним до складу пулу, не може перевищувати 50% від загальної заборгованості пулу.
На сьогодні завершується процедура формування перших дев’яти таких пулів. Як очікується, до їх складу увійдуть права вимоги за майже 700 кредитами юридичних осіб, загальна заборгованість за якими становить близько 15 млрд грн.