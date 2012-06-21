Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Металеве «дерево кохання» встановили в сквері імені 10-річчя незалежності України. Ідея обладнати таку конструкцію належить адміністрації кількох міських шкіл та молодим комунальникам Лисичанська.
Жителі Лисичанська дуже задоволені новою скульптурою – на металевій композиції вже з'явилися перші «замки любові». За традицією, якщо закохані повісять замок, а ключ викинуть, ніхто не зможе зруйнувати їхній союз. Як стверджують місцеві мешканці, відтепер мало весільних церемоній обходиться без цього красивого ритуалу.