Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові, як зазначають водії та пішоходи, комунальники з першим снігом впоралися якщо не на «відмінно», то на тверде «добре». За словами першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова вночі у прибиранні снігу було задіяно 115 одиниць техніки, вдень – 167. За добу на дороги висипали понад 1 тис. куб. м піщано-сольової суміші та 700 т солі, вивезли 670 куб. м снігу.
Комунальники розчистили майже 250 зупинок громадського транспорту і 500 пішохідних переходів. А на прибудинкових територіях дружно попрацювали 1638 дворових робітників, котрі з 5 години ранку і вручну і за допомогою 69 одиниць спецтехніки та 113 засобів малої механізації до часу «пік» встигли розчистити доріжки для поспішаючих на роботу харків’ян.
Єдине, що їм заважало в роботі, як говорить двірник з 12-річним стажем Марина Камінська, так це те, що дуже багато автомобілів власники залишають на прибудинковій території. Це значно заважає прибиранню снігу.
Отож ніякого снігового колапсу, як це бувало в минулі роки у багатьох містах, цього разу не сталося. Харків’яни говорять, що коли перший млинець не вийшов грудкою, то можна сподіватися, що й у подальшому зимові опади не завдадуть неприємностей.