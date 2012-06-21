Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Новий сезон Суперліги Парі-Матч 2018/2019 розпочнеться протистоянням чемпіона України та володаря національного Кубку з баскетболу — «Черкаських Мавп» та «Дніпра», які наприкінці вересня поборються за перший в історії національний Суперкубок. Кращі команди минулого сезону, які, нагадаємо, у минулій чемпіонській серії боролися за золото національної першості, розіграють Суперкубок у рамках двох матчів, які пройдуть у Черкасах та Дніпрі. Господар першого матчу визначиться в результаті жеребкування, а точні дати поєдинків будуть уточнені найближчим часом.
Тож на нас очікує насичений баскетбольний вересень. Окрім матчів за Суперкубок України 14 вересня чоловіча національна збірна України проведе в Києві домашній матч відбору на чемпіонат світу-2019 проти Іспанії, а також 17 вересня зіграє на виїзді проти Чорногорії. А національна жіноча збірна з баскетболу 3х3 з 14 по 16 вересня гратиме на чемпіонаті Європи в Будапешті.