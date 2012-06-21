Вирощування равликів — для України вид бізнесу новий. Принаймні на Черкащині відчайдухів, які б узялися за такий екзотичний вид підприємництва, поки що одиниці. Однак слід сподіватися, що гастрономічний делікатес незабаром таки завоює серця українців. Знайти масовий збут на внутрішньому ринку важко, проте вивезення продукції за кордон рік у рік збільшується. До того ж равликівництво увійшло до списку тих підгалузей тваринництва, на які надають державні дотації. Це сприяє зростанню зацікавленості населення.
Директор підприємства «Регіон плюс» Михайло Морозюк разом з колегами покладає великі надії на розвиток елітного бізнесу, всіляко пропагує вживання равликів. Ніжна структура м’яса та його вишуканий тонкий смак, каже він, сподобається будь-якому цінителеві. Та й доглядати цих тварин неважко. Вони набирають необхідної ваги за пів року. Проте неважко тільки на перший погляд. Є чимало важливих нюансів, яких не можна не враховувати. Равликів вирощують за спеціальною інтенсивною технологією. Крім рослинної їжі, овочів і фруктів, годують їх спеціальним комбікормом, що дає змогу виростити протягом сезону. Необхідно створити режим вологості.
Наприкінці сезону равлики відкладуть ікру. Працівники репродукційного цеху подбали про створення необхідних умов: тут відповідна температура, тиша і контейнери зі спеціальною ґрунтовою сумішшю.
Інтерес європейців до цієї продукції вельми значний, оскільки самі себе забезпечити молюсками західні країни не мають змоги. Як зауважують на підприємстві, закуповувати українські молюски вони хочуть, але всі логістичні витрати та отримання дозволів намагаються покласти на українських виробників.
Проте на підприємстві у Єрках переконані: вирощування їстівних равликів — бізнес, спрямований у завтрашній день.