У середу, 13 червня земляни матимуть нагоду спостерігати астрономічне явище – о 22:43 на 22 градусах зодіакального знака Близнюки з'явиться молодий Місяць.
Саме під час появи нового місяця трапляється найбільше інфарктів і інсультів, повідомляє «Апостроф».
Тому, людям, які страждають від серцево-судинних захворювань, гіпертонікам, гіпотонікам, слід бути обережними. Зокрема, як зазначають фахівці, чоловіча стать в цей період стає агресивнішою і запальнішою, а також фіксується помітне зниження розумових і фізичних здібностей.
Астрологи не радять в цей час укладати великі угоди , підписувати важливі документи, вживати багато алкоголю, їздити на автомобілі протягом тривалого проміжку часу, займатися важкою фізичною працею.
У той же час, це фаза переходу, яка дає людям можливість змінити свій спосіб життя, тому задумайтесь над тим, що варто поміняти у вашому житті.