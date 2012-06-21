Дві роботи Рафаеля, великого художника епохи Ренесансу, були виявлені в музеї Ватикану під час реставрації та прибирання залу Костянтина, повідомляє CNN.
На картинах зображено дві жіночі фігури, які фахівці називають алегоріями дружби і справедливості. Експерти вважають, що картини були написані незадовго до смерті художника у віці 37 років у 1520 році.
«Це приголомшливе відчуття, — прокоментував знахідку головний реставратор Ватикану Фабіо Пьячентіні. — Розуміючи, що це могло бути останнім, що він написав, ви майже відчуваєте живу присутність майстра».
У 1508 році Рафаеля запросив Папа Юлій II для розпису його апартаментів. Художник закінчив три кімнати, відомі сьогодні як «кімнати Рафаеля», з відомими фресками, такими як «Афінська школа». Згодом художник оздобив найбільшу кімнату, банкетний зал, відомий під назвою «зал Костянтина». Рафаель планував розписати його, використовуючи масло, а не традиційну техніку фрески, але помер, не встигнувши закінчити роботу. Зал закінчували інші художники, і дві картини Рафаеля з часом забули.
Ключем до відкриття картин стала книга 1550 року Джорджіо Вазарі «Життєписи славетних живописців, скульпторів та архітекторів». У книзі розповідається про те, що Рафаель розпочав роботу над двома фігурами в новому експерименті з маслом. Коли реставратори очищали стіни Залу Костянтина в 2017 році, то зрозуміли, що дві жіночі фігури написані маслом, тоді як інша частина кімнати розписана в техніці фрески. Щоб довести авторство Рафаеля, картини досліджували за допомогою інфрачервоних і ультрафіолетових променів, крім того, експерти підтвердили його неповторний почерк.
Голова Музеїв Ватикану, Барбара Джатта, каже, що реставрація картин і всієї кімнати закінчиться не раніше 2022 року і буде коштувати 2,7 мільйона євро. «Це один із найбільш важливих проектів останніх десятиліть – крім Сікстинської капели – в Музеї Ватикану».