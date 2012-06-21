Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
14-літний підліток у Черкасах на перехресті двох вулиць Одеської та Онопрієнка, де проходить залізниця, йшов собі вздовж полотна і слухав музику. Поринути в музичну ейфорію з головою допомагали навушники, які до того ж ізолювали від навколишніх звуків. Остання обставина мало не зіграла своєї рокової ролі. На рейках був товарний поїзд. Його машиніст подавав попереджувальні сигнали, але хлопець їх не чув. Удар був раптовим і сильним...
Опритомнів він аж у лікарні, куди постраждалого доставила швидка. Дивом хлопець лишився в живих. Нині медики міської дитячої лікарні роблять усе необхідне, аби поправити здоров᾽я юного пацієнта. Поліція на місці з᾽ясовує всі обставини зіткнення. Лікарі поки що не коментують стан здоров᾽я постраждалого.