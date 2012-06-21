Доцільність надання підприємствам громадських організацій інвалідів дозволів на право користування пільгами з оподаткування розглянуто на засіданні регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у Запорізькій області.
З відповідними документами до комісії звернулися Мелітопольське НВП №2 УТОС та підприємство «Гудзон» Бердянського міського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії». Керівники підприємств ознайомили учасників заходу зі своєю діяльністю.
Так, мелітопольське навчально-виробниче підприємство №2 займається виготовленням виробів із пластмаси, устаткування, апаратури і виробів виробничого призначення. Надає послуги з обробки та нанесення гальванічного покриття на метали. Нині тут працює 41 інвалід. Завод має специфічну інфраструктуру для забезпечення працею незрячих. Інваліди по зору безкоштовно отримують тифлозасоби (палички, спеціальні годинники та комп’ютери).
Підприємство «Гудзон» виготовляє постільну білизну з натуральних тканин, рушники, серветки, хусточки з вишивкою здебільшого на індивідуальне замовлення дитячих оздоровчих центрів, дитячих навчальних закладів, санаторіїв, надає послуги з ремонту одягу. Його було створено для працевлаштування інвалідів по зору, зокрема тих осіб з інвалідністю, що пройшли курс навчання в Запорізькому обласному центрі професійної реабілітації інвалідів. Тож комісія ухвалила рішення рекомендувати голові облдержадміністрації надати дозвіл на право користування пільгами з оподаткування цим підприємствам на рік (до 1 жовтня 2018-го).
ДОВІДКА «УК»
У 2016 році на підприємстві «Гудзон» працювало п’ять осіб, троє з них з інвалідністю (нині працює 4 особи, з них 2 з інвалідністю), що не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників.