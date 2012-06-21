Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті стартував проект, який допоможе переселенцям зі східних регіонів та анексованого Криму адаптуватися до сьогоднішніх реалій життя. Проект «Голос жінки має силу» втілюватиметься у рамках «Програми з відновлення миру і діалогу для внутрішньо переміщених жінок».
Нині на Закарпатті офіційно зареєстровано понад 3600 внутрішньо переселених осіб. Їх в області менше, ніж деінде, але це не означає відсутність проблемних питань. Слід врахувати і те, що кількість вимушених переселенців реально є майже вдвічі більшою від офіційної цифри: експерти називають близько п’яти тисяч по області, дві тисячі в Ужгороді.
– Ці люди поступово пристосовуються до нового життя, однак їхні проблеми з часом не зникають. Зокрема, часто виникають проблеми з документами, пенсіями, паспортами. Для їхнього вирішення потрібне не лише консультування, а й залучення фахівців, які при потребі допомагали б і в судах, – сказала радник Міністерства соціальної політики з питань внутрішньо переміщених осіб в Закарпатській області Анжела Бабкіна. – Українці, які переселилися зі Сходу, втомилися від того, що відбувається протягом такого довготривалого періоду. У когось опустилися руки, дехто боїться. Але ті, хто зголосяться за допомогою і погодяться на публічність, зможуть вселити надію іншим. Тому дуже потрібна справа – надихнути людей, знати свої права, навчати їх захищати.
– У 2017-му проект діяв у шести областях України – Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Чернівецькій, Запорізькій, Луганській, зараз долучається й Закарпатська, – сказала координатор громадської організації «Фундація прав людини» Юлія Панченко.
– Основними проблемами переселенців залишаються ті, що й раніше. Це – відсутність постійного житла і працевлаштування, – сказала лідерка громадської організації «Закарпаття-Донбас» Тетяна Хорошилова. – Здебільшого переселенцями є жінки і діти. Їм потрібна допомога ділом, а не словом, як це часто відбувається.
Проект, розрахований на півроку, передбачає дві великі складові: правову та інформаційну допомогу. Перша з них передбачає послуги адвокатів, друга – тренінгові програми та інші заходи для потенційних блогерів чи тих, хто хоче вдосконалити свої вміння в цій сфері. Корисними обіцяють бути блог-кав’ярні – практичні зустрічі з медійними персонами, блогерами-практиками та іншими експертами і тренінги з адвокатами. На Закарпатті проведуть десять «кавових» зустрічей. «Місцеві переселенці» зможуть узяти участь у школах-тренінгах, які відбуватимуться в кількох регіонах України.