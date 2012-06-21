Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур᾽єр»
Полегшити та спростити процес одержання пільгових ліків планують у Черкасах. Тут готуються запровадити пілотний проект «Електронний рецепт». Це одне з небагатьох міст України, де за підтримки USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) запрацює така система. За рекомендаціями експертів, які відвідували місто, до пілотного проекту в Україні із впровадження «Електронного рецепту» увійшли Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Бахмут та Черкаси.
За словами директора департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Олега Стадника, Черкаси обрали через те, що в тут повністю комп’ютеризована первинна медична ланка, де виписують рецепти. Можливо, спочатку проект стартує стосовно ліків від цукрового діабету, тих, що люди отримують за програмою «Доступні ліки», а потім опуститься загалом на все амбулаторне пільгове забезпечення пацієнтів.
Процес відбуватиметься приблизно таким чином. Людина, якій виписали рецепт, одержить на свій мобільний телефон повідомлення: «Ви можете отримати рецепт за таким-то номером у такій аптеці». Людина йде до вказаної аптеки, демонструє провізору SMS і отримує свої ліки.
Поки що в Черкасах очікують відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я України. Після тестування проекту «Електронний рецепт» систему планують запровадити по всій Україні.