Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському міському центрі зайнятості ярмарки вакансій стали традиційними.
Ось і днями сюди завітали кілька сотень сумчан та гостей міста, аби поспілкуватися із представниками кадрових служб підприємств, отримати ті чи ті консультації з питань законодавства про працю і, звісно ж, знайти роботу.
Цього разу понад сто актуальних вакансій для службовців, робітників і осіб без спеціальності пропонували 26 роботодавців. Останні потребують таких працівників як інженер-конструктор, майстер зміни, менеджер, програміст, електромонтер, столяр, токар, водій, охоронник, вантажник продавець та багато інших.
Упродовж дня відбулося майже 600 попередніх співбесід, за результатами яких 124 особи отримали запрошення на роботу.