Через пандемію коронавірусу двадцяті за ліком навчання проходили лише у морській та повітряній компоненті, до яких було залучено близько 2 тисяч осіб з восьми країн, понад 20 кораблів, літаки та гвинтокрили.
Усі завдання маневрів виконано в повному обсязі. Керівники навчань від української та американської сторін подякували учасникам за високий рівень фахової підготовки й ефективне виконання завдань. Навчання вкотре продемонстрували високий рівень співпраці між Україною, США та регіональними союзниками й партнерами для забезпечення готовності та оперативної сумісності в Чорноморському регіоні, повідомляє Армія Inform.
Працювали два штаби. Один був розташований в Одесі, другий — у місті Рота (Королівство Іспанія) в морському операційному центрі 60-го з’єднання надводних кораблів 6-го флоту ВМС США. Роботу штаби вели в режимі постійного обміну інформацією. Дистанційно проводили планування всіх заходів, і це ніяк не виплинуло на практичну реалізацію безпекових операцій у Чорноморському регіоні.