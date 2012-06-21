Помста природи за «пластикову цивілізацію» виявилася занадто жорстокою: від поліетиленових пакетів стали гинути не тільки мешканці океанів, а й звичайні тварини на суші. На Черкащині у просвітницько-розважальному комплексі «Зерноленд» недавно ледве вдалося врятувати кобилу Жасмін, а ось із вівцею, шлунок якої був переповнений пакетами, вітром занесеними на територію пасовища, довелося назавжди попрощатися. Пластикові пакети — поширена причина загибелі морських тварин, котрі плутають їх із їжею. Однак загроза прийшла, як бачимо, й на сушу.

Новий пластик може глобально змінити переробку пластмас

Строк розкладання таких пакетів сягає сотень років, вони серйозна загроза навколишньому середовищу. Подумати тільки: за рік у світі виробляють 5 трильйонів пластикових пакетів, а 160 000 використовують щосекунди.

Країни ЄС уже оголосили війну поліетиленовим пакетам. В Україні ще тільки вчаться серйозно ставитися до цієї проблеми. Про важливість перелому в екологічній свідомості громадян ішлося недавно під час зустрічей з молоддю Черкас міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака.

17 торгових центрів і 100 магазинів Львова, як стало відомо із преси, недавно на день відмовилися від пластикової упаковки в межах просвітницької кампанії. До речі, Львів — далеко не єдине місто в Україні, де вирішили боротися з поліетиленом. Подібні рішення ухвалювали й у Києві, Дніпрі, Сумах, Дрогобичі та інших містах. Але повсюди благі наміри поки що зводяться до рекомендацій. А тут, упевнений житель Черкас Микола Перебийніс, який також активно підтримує рух за чисте довкілля, потрібна заборона на державному рівні, тоді щось зможе змінитися: «Знаємо, як ті рекомендації можуть виконувати. Тому сподіваємося, що в Україні з’являться закони, які обмежать обіг тонких поліетиленових пакетів».

Черкащанка Людмила Бовсун хоч уже й досягла поважного віку, знайшла в собі сили відмовитися від поліетиленового зла — сама шиє екоторби й не тільки ходить із ними до магазину, а й постачає сусідам. Так само відреагувала на загрозу довкіллю й жителька Золотоноші Марина Білецька, яка вже другий рік живе без полі­етилену. Продукти носить у контейнерах, паперових пакетах.

Черкаський підприємець Олексій Святенко, не чекаючи урядових ініціатив, сам узявся за прибирання та сортування сміття, залучив до цього товаришів. Установив на своєму підприємстві баки для скла, паперу й пластику. Тепер планує збільшити число контейнерів для десятка видів сміття. Та ще й заохочує своєрідними презентами тих черкащан, хто на практиці підтримує цей рух.

Сортування відходів могло сприяти зменшенню навантаження на місця проживання та збільшенню обсягів їхнього використання як вторинної сировини в різних галузях господарства. Тому на Черкащині взялися за впровадження системи розділення побутових відходів. Однак, як і в багатьох інших регіонах, більшість сміттєзвалищ на Черкащині перевантажена, а будівництво нових потребує відведення значних площ земельних ділянок. На думку начальника управління екологічного нагляду у Черкаській області Олександра Познякова, можливим вирішенням цього питання стало б будівництво сміттєпереробного заводу.

Використання поліетилену в Україні поки що не контролюють. У Верховній Раді ще на початку року зареєстрували законопроект №9507 «Про зменшення кількості окремих видів відходів з поліетилену в цивільному обігу». Він має на меті обмежити використання пластикових пакетів в Україні.Як зазначають у прес-релізі, проект розроблено на основі директиви Європейського парламенту та чинних законів країн-членів ЄС. Він пропонує заборонити надання поліетиленових пакетів на безоплатній основі з 1 січня 2021 року; заборонити реалізацію поліетиленових пакетів з товщиною стінки до 50 мікрон з 1 січня 2022-го; ввести обов’язкову сертифікацію пакетів на придатність до біорозкладу (для біорозкладаних пакетів) відповідно до національних стандартів з 1 січня 2021 року. Передбачають і винятки з гігієнічних міркувань. Заборона не поширюватиметься на надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон, які використовують для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипких продуктів, для яких пакет — первинна упаковка.

Як зазначають фахівці, можна налагодити виробництво пакетів із крохмалю. Воно можливе на наявному устаткуванні українських виробників пакетів і не потребує додаткових інвестицій. Як вважають екологи-активісти, з огляду на потенціал нашої аграрної країни Україна могла б стати провідним виробником біорозкладної гранули із крохмалю у світі.