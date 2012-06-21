Україна готова тестувати і буде готова робити це й надалі. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції заявив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, наразі є майже 250 тисяч тестів для ПЛР-діагностики. На наступному тижні очікуються вже тести від українського виробника. Йдеться про 20 тисяч ПЛР-систем, які дадуть змогу провести два мільйони досліджень. Український виробник готовий надавати тисячу таких тестів на добу. І це покриє всю потребу в проведенні тестувань, необхідних для реагування на спалах епідемію коронавірусної хвороби в Україні.
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«Урядового кур’єра»