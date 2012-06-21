Один із найдовших рівненських маршрутів Льонокомбінат — Ювілейне днями поповнили п’ять новеньких автобусів. Усі МАНи працюють на газі, доступні для людей з інвалідністю, їх обладнано GPS-навігаторами. Проїзд коштує, як і в міських маршрутках, 6 гривень. Але тут значно комфортніше і зручніше: салон кожного розраховано на 90 пасажирів. Це черговий крок до втілення мрії міського голови Володимира Хомка про екологічно чистий транспорт у Рівному. Її він здійснив через муніципально-приватне партнерство. Автобуси закупив приватний підприємець Ігор Хомич, який вивчив досвід європейських міст і ризикнув.
Чому ризикнув? 2012 року в Рівному вже була така спроба, але автобуси пішли з маршрутів через високу собівартість перевезень, яку не покривав пасажиропотік.
— На цьому маршруті найвищий пасажиропотік, і газова заправка значно дешевша, ніж дизельна. Пільговики, як і скрізь у місті, їздитимуть безплатно, ми готові тут допомогти, — каже Володимир Хомко. — Тому сподіваюся на вдалий експеримент. Якщо все вдасться, такі автобуси з’являться й на інших маршрутах.