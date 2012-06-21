Нинішнього 144 сезону колектив Харківського Національного академічного театру опери і балету ім. Миколи Лисенка порадував своїх шанувальників сюрпризом — оновленою версією фаворитної вистави про Білосніжку та сімох гномів.
Уперше харків’яни побачили її 1975 року в хореографії Генріха Майорова на музику польського композитора Бориса Павловського. А нещодавно глядачі мали нагоду знову помилуватися чарівним балетом, але вже дещо в іншій інтерпретації. Улюблена кількома десятками поколінь казка братів Грімм завдяки новоствореним оригінальним та яскравим костюмам і декораціям, розробленим відомим харківським художником, членом Спілки художників України Володимиром Рябцевим, заграла новими, інколи несподіваними барвами. До того ж майстри сучасної версії зуміли зберегти і підсилити своїми творчими знахідками музику та хореографію балету.
Співпереживаючи події на сцені, глядачі переймалися долею чарівної Білосніжки, яку зла Мачуха вигнала з дому через її неземну красу. Поневіряння в лісі, де героїня ледь не загинула і де їй на допомогу прийшли звірята, яких вона підгодовувала; доброта семи лісових мешканців-гномів, підступність Королеви-Мачухи; чари отруйного яблука — всі ці події ні на мить не відпускали від себе уваги глядачів. І лише коли у п’ятій картині після поцілунку Принца Білосніжка оживає, всі з полегшенням зітхають і радіють хвилинам, коли настає щасливий кінець і Принц прохає Білосніжку стати його дружиною.
Уся вистава пронизана сонячним промінням перемоги любові, дружби і добра над ненавистю і заздрістю, чим, напевне, найбільше всього і підкорює глядача.
Як розповіли в театрі, до постановки залучено 38 артистів балету і 4 склади солістів. Працівники театру створювали декорації упродовж семи місяців. Загальна площа цих декорацій, де і чарівний ліс, і казковий будиночок гномів, і ошатні кімнати замку, і, безперечно, зловісне зачароване дзеркало Мачухи, сягає 1,2 тисячі квадратних метрів.