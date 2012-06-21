Автоматика погодного регулювання, що запроваджують у Харкові, стає одним з ефективних механізмів економії енергоресурсів. Така система вже працює у 867 будинках і, за словами заступника головного інженера КП «Харківські теплові мережі» Євгена Зінченка, її встановлять ще більш ніж у 600 багатоповерхівках. «Автоматику погодного регулювання встановлюють на індивідуальних теплових пунктах. Цю роботу активно ведемо у співпраці зі Світовим банком. Готуємо для введення в експлуатацію АПГ, яка не потребує, щоб персонал вручну виконував операції з відключення та включення тепла», — пояснив фахівець.
«Харківські теплові мережі» з огляду на аномальну для березня температуру повітря запровадили графік регулювання тепла. Тривалість відключення залежить від середньодобової температури. Завдяки такій гнучкості, спричиненої технічною неможливістю на певний час припинити опалювальний період, лише за добу харків’яни знизили кількість спожитого газу та заощадили близько 200 тисяч кВт електроенергії. Як запевняють тепловики, жителі мегаполіса відчують результати ощадливості, оскільки менше платитимуть за обігрів помешкань.