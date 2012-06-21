Як розповіли в управлінні Державного агентства рибного господарства у Черкаській області, цими днями відбулося зариблення Кременчуцького водосховища. Поблизу насосної станції мікрорайону Дахнівка у водойму випустили 14 тисяч екземплярів різновікових цінних видів риби. Це здійснили за рахунок коштів користувачів водних біоресурсів відповідно до науково-біологічного обґрунтування показників зариблення водосховища. Загальна вартість зарибку становить 100 тисяч гривень.
Контролювали проведення зариблення працівники рибоохоронного патруля та користувачі. У ньому взяли участь студенти навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
За рахунок зариблення формується істотна частка загальної промислової рибопродукції, а поповнюються природні популяції аборигенних видів риби, пояснив студентам начальник рибоохоронного патруля Віктор Іванько.