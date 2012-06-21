Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
У Шполі на Черкащині на базі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини відкрито кабінет долікарського огляду для жінок. Як зазначила головний лікар центру медико-санітарної допомоги Наталія Качан, про таке устаткування медичні працівники довгий час тільки мріяли. Такий сучасний дооглядовий кабінет планували відкрити ще п’ять років тому, намагалися знайти необхідні кошти. Тепер ситуація поступово змінюється. З міського бюджету спрямували кошти на ремонт та модернізацію закладів первинної медичної ланки. На обладнання нового кабінету використали 180 тисяч гривень. За ці кошти капітально відремонтовано приміщення, придбали меблі та сучасне медичне устаткування, зокрема нове гінекологічне крісло с електроприводом. У кабінеті долікарського огляду тепер зможуть проводити медичні обстеження і навіть малі хірургічні втручання.
В останні роки одна з головних проблем у сфері охорони здоров’я — високий рівень жіночих онкологічних захворювань. Для того, аби запобігти серйозним хворобам, потрібно діагностувати їх на ранній стадії. У цьому й допоможе новий кабінет. Огляди тут проводить досвідчений лікар-акушер Ольга Зданевич.