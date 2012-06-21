У Сумській муніципальній галереї відкрилася виставка світлин американського фотохудожника Брендана Гоффмана «Бразерленд: війна в Україні». У двох залах розміщені майже 30 робіт, виконаних із 2013 року до сьогодення.
В об’єктиві буремні події на столичному Майдані, бойові дії на сході України. Документальний фотограф Брендан Гоффман мешкає в Києві, спеціалізується на темах націоналізму, ідентичності, історії, політики та довкілля. За його словами, не завжди подобалося бувати там, звідки світлини. Але це необхідно для історії України, світу, тож для нього то була найулюбленіша робота.