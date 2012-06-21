Вихованка гуртка «Юний дослідник» Березняківської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів Смілянського району на Черкащині Дар’я Дідківська виборола друге місце у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму.
Дар’я обрала серйозну тему про вплив строків посіву на різні гібриди кукурудзи. Тема вимагає глибоких знань, всебічного аналізу практики аграріїв. Як засвідчило авторитетне журі, 16-річна дослідниця з допомогою керівника гуртка Катерини Дідківської та методиста еколого-натуралістичного відділу Центру дитячої та юнацької творчості Лідії Лифар зі своїм завданням справилася. Матеріали дослідження, як стверджують фахівці, мають для кукурудзівників велике практичне значення, сприятимуть збільшенню урожайності культури та поліпшенню її якостей.
Учениця 8 класу Малосевастянівської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів Христинівського району Черкащини Вікторія Кравчук написала наукову роботу про використання образу білого лелеки в народній творчості. І одержала диплом, посівши друге місце на XV Всеукраїнському конкурсі юних зоологів і тваринників.
Дитячі дослідження пронизані дбайливим ставленням до довкілля, прагненням застосувати на практиці новітні досягнення наукової думки, технічні та технологічні новації. Михайло Слепченко, вихованець Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, успішно захистив проект «Отримання енергії за допомогою лежачих поліцейських» і одержав диплом конкурсу за перше місце. Дмитра Поду, учня 10 класу комунального позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради зацікавило вирощування пекінської капусти в умовах Північного Степу. Серед інших переможців він одержав диплом конкурсу за перше місце. Усього ж тільки в завершальних етапах конкурсів узяли участь сотні юних дослідників.