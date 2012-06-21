Польща має намір до кінця січня підписати угоду на закупівлю американських винищувачів п'ятого покоління F-35A. Про це в ефірі Польського радіо заявив міністр національної оборони республіки Польща Маріуш Блащак.
Відповідаючи на питання журналіста, Блащак пояснив, що продаж Польщі винищувачів F-35 вже схвалено в США, переговори про їх придбання практично завершені. Підписання договору планується на кінець січня 2020 року.
«Ми вже по суті завершили переговори. Залишилися тільки дрібні процедурні питання. Я переконаний, що в січні, ще в цьому місяці, ми підпишемо угоду зі Сполученими Штатами про покупку 32 літаків F-3 А – найсучасніших літаків у світі», – заявив він.
У вересні минулого року Конгрес США схвалив продаж Польщі 32 винищувачів F-35А. Попередня вартість замовлення становить 6,5 мільярда доларів, але у Варшаві мають намір домогтися зниження ціни в ході переговорів.
Згідно із заявою польського міністра оборони придбання літаків п'ятого покоління F-35 дозволить посилити бойові можливості літаків F-16 і повністю позбутися від «зношених радянських літаків, які не мають бойової цінності». Йдеться про літаки МіГ-29 і Су-22, що стоять на озброєнні ВПС Польщі.
Нані в ВПС Польщі є 27 МіГ-29, а також 48 винищувачів F-16 і 18 – Cу-22.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»