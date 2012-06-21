Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Більшість українців, які працюють у Польщі, залишилися у країні після закриття її кордонів. Місцеві роботодавці просять польську владу бути лояльними до цих працівників. Прикордонні служби країни також не хочуть застосовувати санкції до українських трудових мігрантів, які не встигли полишити країну у випадку закінчення терміну дії дозволів на перебування в країні.
Як повідомляють джерела з польського уряду, із Польщі до України після закриття кордону, повернулося лише 3-4% українських працівників. Аналітики компанії з міжнародного працевлаштування «Gremi Personal» зазначають, що передовсім повертаються ті трудові мігранти, в яких закінчилася робоча віза і ті, які працювали із довозом на роботу в умовах безвізу з країнами-членами ЄС. Більшість з них залишилася без роботи, коли почали закриватися підприємства.
Однак, керівники деяких польських фірм та підприємств завернулися до польського уряду із проханням автоматично продовжити дозволи на роботу тим українським трудовим мігрантам, у яких закінчилася віза. Адже, на їхнє переконання, через закриття кордону, нові працівники з України не зможуть приїхати до Польщі. Все це спричинить в подальшому відчутне зниження кількості трудових мігрантів з України.