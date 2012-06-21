Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Радник маршалка Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща Роберт Бернацькі та голова фонду Poland Business Run Агнеєшка Плєті привезли до Вінниці дарунки школярам області до навчального року. Це рюкзаки, альбоми для малювання, зошити, пенали, ручки, олівці, крейда, папір, клей, фломастери, фарби, набори для малювання і креслення та розмальовки, які в кінці навчального року зібрали сьвєнтокшиські школярі для своїх ровесників подолян.
Спільним рішенням польської делегації і відповідних департаментів облдержадміністрації допомогу буде передано в спеціальну загальноосвітню школу-інтернат Вінницького району. У цьому навчальному закладу виховуються 122 дитини з особливими потребами, серед яких сироти та інваліди, позбавлені батьківської опіки, які потребують підтримки та допомоги. Отримання канцелярських наборів стало можливим завдяки ГО «Інститут громадських ініціатив Вінниччини» та за сприяння департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.