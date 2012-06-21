Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтава чекає від ЄБРР на кредит, який планує використати на придбання партії нових тролейбусів, приблизно 50 одиниць. Про це ще наприкінці березня домовилися ЄБРР, Полтавська міськрада та КП «ПЕАТ». Згідно з підписаним документом, Полтаві на закупівлю тролейбусів виділять кредит до 10 мільйонів євро на 13 років, три роки при цьому – пільгові. З цих 10 мільйонів євро – 8 мільйонів євро можуть бути надані в межах траншу ЄБРР (маржа 6 % річних) та ще 2 мільйони євро в межах траншу Фонду Чистих Технологій (фіксована маржа 0,75%).
Нині Полтава є чи не єдиним в Україні містом, якому досі вдавалося обходитися без кредитів.
– Коли справа дійде до кредитів, я зберу в своєму кабінеті усіх без винятку голів фракцій, начальника УЖКГ, керівника «Полтаваелектроавтотрансу» і ми вирішимо скільки нам взяти тролейбусів, щоб рік-два-пять можна нам було «перебитися». І допускаю те, що візьмемо 30-40 % кредиту від максимально можливого. Вибрати увесь ліміт кредиту в мене бажання немає, – повідомив Полтавський міський голова Олександр Мамай.
Він підкреслив, що будь-яке рішення міського керівництва буде прийнято на користь територіальної громади і це рішення буде одноголосним. А потім так само проголосують це питання у сесійній залі.