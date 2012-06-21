Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вже до кінця року в Полтаві у межах програми «Безпечне місто» встановлять 19 систем світлодіодного освітлення, LED-лампи та світлові вставки мають підвищити рівень безпеки на дорогах обласного центру. Новітні системи освітлення у першу чергу встановлюють на пішохідних переходах біля шкіл. Цьогоріч таким освітленням забезпечать 25 перехресть, для цього КП «Міськсвітло» придбало 5 тисяч ламп і 39 опор. Ціна опори із світильником коливається у межах 30-32 тисячі гривень. Покищо освітлення працює в тестовому режимі.
На вулицях міста також розмістять вставки розмічальні дорожні. Це світильники, які доповнюють дорожню розмітку. Вони стійкі до пошкоджень. Вдень вони акумулюють сонячну енергію, а вночі освітлюють дорогу. Такі вогні встановлять на 34 пішохідних переходах. Наразі по області ВРД-вставками обладнано 60 переходів.