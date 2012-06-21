Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавщина планує налагодити виробництво готових продуктів харчування на експорт. Зроблять це за допомогою ізраїльських технологій, які вже довели свою ефективність у господарствах області. Співпраця з Ізраїлем передбачає обмін досвідом, надання області нових технологій, створення на її теренах віртуального навчального центру. Вже розробили анкетування для господарств, щоб відповідно до їхніх запитів створити індивідуальні програми.
– Полтавщина лідирує в аграрному секторі, зокрема має потужний кластер тваринництва, благодатну землю й висококваліфікованих науковців. Щоб не витрачати час, краще вивчити ті світові досягнення, які сьогодні має Ізраїль. На невеликих землях годувати півсвіту – цей досвід унікальний. І в першу чергу мусимо нагодувати свою країну власним якісним продуктом, – сказав голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
За словами заступника голови ОДА Романа Товстого, основне завдання цієї співпраці – переформатувати Полтавщину з постачальника сировини на виробника готової продукції.
– Земля скарб – її треба зберегти, а з досвідом Ізраїлю ще й навчитися правильно використовувати та вести бізнес. Гарантую стовідсоткову підтримку у цій співпраці, – наголосив Валерій Головко.
ДОВІДКА «УК»
Товарообіг між Україною та Ізраїлем складає приблизно 1 мільярд доларів. З них Ізраїль експортує на 150 мільйонів доларів, а Україна – на 850 мільйонів. Частину цих коштів використають на технології.