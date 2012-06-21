Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
З наступного року дороги Полтавщини ремонтуватимуть за графіком. Відповідний п’ятирічний план для Агентства місцевих доріг Полтавської області, на балансі якого 1,5 тисячі кілометрів доріг, розробили науковці. Раніше графіка ремонту доріг в області не було.
Створення плану передбачене постановою Кабінету Міністрів України, без нього на ремонт місцевих доріг не виділятимуть державні субвенції.
Полтавщина однією з перших серед областей отримала графік ремонту доріг. У ньому вказано, які саме дороги треба зробити за 5 років та скільки на це знадобиться коштів. За приблизною оцінкою, ремонт місцевих доріг Полтавщини обійдеться у більш, ніж мільярд гривень.
Згідно з новим документом, що передбачає п’ятирічне планування, пріоритет віддаватимуть дорогам, які сполучають районні центри, крупні населені пункти з Полтавою.