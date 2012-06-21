Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Уже рік діє закон України «Про співробітництво територіальних громад». Динаміка збільшення проектів міжмуніципального співробітництва Полтавщини вражає: за три роки їхня кількість збільшилася із кількох до 61. Найбільше проектів за напрямом «Розвиток та реформування ЖКГ». Чимало проектів стосуються розвитку місцевої пожежної охорони, створення центрів громадської безпеки, ЦНАПів, ремонту доріг, транспортного сполучення, освіти.
– Важливо розуміти, що спільні проекти необхідні, вони пришвидшують розвиток районів та області в цілому. Полтавщина – лідер із міжмуніципального співробітництва. Необхідно тримати цю досить високу планку. Є значні досягнення у поводженні з твердими побутовими відходами, створенні місцевих пожежних станцій, туристичній галузі та найголовніше – активне впровадження реформи децентралізації, – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
ДОВІДКА «УК»
Міжмуніципальне співробітництво (ММС) – одна зі складових процесу децентралізації. Наразі 784 територіальні громади України використовують інструменти ММС, вже уклали 185 договорів. На Полтавщині, повторюся, таких договорів укладено 61.