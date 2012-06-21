Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві бучно відсвяткували 180-річчя від дня народження великого українця, полтавця, засновника сучасного олімпійського руху, ім’я якого носить стадіон «Ворскла» Олексія Бутовського. У заходах, що тривали упродовж двох днів, взяли участь легенди спорту, олімпійські чемпіони – президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, віце-президент НОК, символ легкої атлетики Валерій Борзов, чемпіон світу з плавання, срібний призер Олімпійських ігор Денис Силантьєв. Підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку олімпійського руху між Полтавською облдержадміністрацією, Полтавською обласною радою, НОК України та його Полтавським обласним відділенням. Відбулося спец погашення Полтавською дирекцією «ПАТ Укрпошта» художнього маркованого конверту, випущеного з нагоди зазначеної події.
«Полтавщина славна своїми видатними постатями. Ми пишаємося тим, що зробив Бутовський для відродження Олімпійського руху, пам’ятаємо олімпійських чемпіонів – полтавців – Ніну Бочарову, Володимира Кисельова, Катерину Нагірну й інших. Сьогодні Олександр Хижняк продовжує ці славні традиції. Бажаю талановитій молоді Полтавщини й далі прославляти Україну», – сказав Сергій Бубка.
На Полтавщині розвитку фізкультури й спорту приділяють особливу увагу.
Тільки з початку цього року з бюджету облдержадміністрації на це виділено майже 100 мільйонів гривень. Окремо щорічно виділяються кошти спортсменам та на купівлю житла. За останні три роки в області встановили понад 40 нових спортивних майданчиків, оновили спортивну технічно-матеріальну базу кількох шкіл. Реалізуються там і державні програми, надається підтримка з ДФРР. У таблиці Олімпійського спорту за минулий рік Полтавщина з 16 місця підійнялася на 6- те.